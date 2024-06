Sur une prod de Pete Rock.

Common est de retour avec le producteur Pete Rock sur leur collaboration "Wise Up". Réalisé par Marleaux Désiré, le visuel granuleux représente le duo et diverses personnes dans les rues de New York et dans des lieux de culture et d'intellect. "Wise Up" est la première sortie officielle de Common depuis son album de 2021, "A Beautiful Revolution Pt. 2"