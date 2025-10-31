Naza : Son entrée au Bercy provoque le fou rire sur les réseaux

Son début de show à l'Accor Arena restera dans l'histoire... mais pas forcément pour les bonnes raisons !

On peut ne dire qu’une seule chose : merci internet ! Franchement, Naza en termes de divertissement, il est juste trop fort. Que ce soit en solo ou dans son duo avec Gradur, c’est toujours une pépite. Leur complicité fait mouche à chaque fois, et le public en redemande.

Mais il ne faut pas oublier l’artiste derrière le showman. Côté musique, Naza continue d’envoyer du lourd. Dernièrement, il a signé un gros feat avec Dadi, Keblack et Gradur à l’occasion de la sortie du jeu Battlefield 6. Un morceau explosif qui a rapidement tourné partout sur les plateformes.

Et comme si cela ne suffisait pas, hier soir, Naza a franchi un cap énorme dans sa carrière : il était en concert à l’Accor Arena de Paris, un véritable Bercy plein à craquer ! Une consécration pour le rappeur de Creil, célébrée comme il se doit. Et cerise sur le gâteau, il a profité de l’événement pour dévoiler un nouvel EP surprise, intitulé Masta Degat, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Mais évidemment, internet n’a retenu qu’une chose (et on ne va pas leur en vouloir) : son entrée sur scène. Suspendu dans les airs, Naza, tenu par une corde, descendait lentement vers la scène. Et là… c’est parti en session vanne sur X (anciennement Twitter) !

L'INCROYABLE ENTRÉE DE NAZA À BERCY PAR LES AIRS 🤩

Parmi les meilleures répliques :

« Je veux que mon compte en banque soit aussi solide que cette corde. »

« La descente, elle est rapide, le sol l’appelait. »

Les gens en fosse or :

Bref, du chambrage pur et dur, mais toujours dans la bonne humeur. Et connaissant Naza, on sait très bien qu’il ne le prendra pas mal. Le rappeur adore se moquer de lui-même, et c’est justement ce qui fait tout son charme.

Le câblage il est sacom

En tout cas, au-delà de cette séquence déjà mythique, le concert a été une grande réussite, tout comme son EP "Masta Degat", déjà encensé par sa communauté. Une chose est sûre : Naza continue de nous faire rire… tout en nous régalant musicalement.