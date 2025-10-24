RK a été placé en garde à vue à cause d'un lance-flammes : "une arme de guerre"

RK a fait un petit tour à l'ombre à cause d'un de ses clips, mais le rappeur a fini par ressortir de garde à vue.

On ne sait pas ce que les rappeurs français ont en ce moment, mais dans presque un clip sur 3 qui sort de la part des gros noms du rap game, on voit... un lance-flammes. On a un peut l'impression de se retrouver en 2015, à une époque où on en voyait beaucoup, mais ces dernières semaines, on a donc vu des lance-flammes dans un clip de Guy2Bezbar, de Naza, etc... RK aurait apparemment bien voulu s'y mettre lui aussi, mais malheureusement, il a fini en garde à vue à cause de ce qui a été qualifié d'arme de guerre par la police.

C'est via une vidéo publiée par le rappeur lui-même en story de son compte Instagram qu'on a appris la nouvelle. On dirait que RK prend tout ça à la rigolade, et il a bien raison : arrêter un rappeur avec un lance-flammes parce qu'il veut tourner un clip, faut vraiment n'avoir rien d'autre à foutre, alors que le pays est soi-disant concentré pour retrouver les bijoux volés au Louvres. Dans la vidéo, on peut entendre :

Wallah j'sors de garde à vue. Regardez mes pompes. Wallah regardez mes pompes. La vie de ma mère j'sors de GAV. [...] La vie d'ma mère j'pars faire un clip, la tête de ma mère les gars, ils m'arrêtent parce que j'ai un lance-flammes, on me dit que c'est une arme de guerre. J'ai failli glisser là, là tout de suite j'ai failli glisser.

Heureusement, le rappeur est donc ressorti, rien de grave. Mais on se demande vraiment si les policiers ont sérieusement cru qu'il voulait faire un boulot à quelqu'un au lance-flammes...