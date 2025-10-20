RK au top dans son "Freestyle 2001"

Le rappeur du 77 est en forme en ce moment et il le prouve encore avec ce nouveau clip.

Parmi les rappeurs qui sont au top de leur forme en ce moment, on peut clairement citer RK. Il vietn de dévoiler son morceau "TOPBOY : Tome 1" il y a moins de deux semaines, qui comporte de très bons morceaux, comme "Piano", qui tourne souvent sur nos antennes. Mais le rappeur du 77 a encore faim et il vient déjà d'envoyer de la nouveauté, avec le clip de son "Freestyle 2001", en hommage à son année de naissance. Un clip tout en sobriété, tourné en partie dans la station de métro Ledru-Rollin, et un texte avec lequel le rappeur fait un peu le bilan de son parcours jusqu'ici. "Des problèmes de malade, j'en oublie qu'j'suis qu'un 2001" : on comprend mieux pourquoi le rappeur a annoncé son envie de faire une pause !