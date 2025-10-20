RK au top dans son "Freestyle 2001"

Parmi les rappeurs qui sont au top de leur forme en ce moment, on peut clairement citer RK. Il vietn de dévoiler son morceau "TOPBOY : Tome 1" il y a moins de deux semaines, qui comporte de très bons morceaux, comme "Piano", qui tourne souvent sur nos antennes. Mais le rappeur du 77 a encore faim et il vient déjà d'envoyer de la nouveauté, avec le clip de son "Freestyle 2001", en hommage à son année de naissance. Un clip tout en sobriété, tourné en partie dans la station de métro Ledru-Rollin, et un texte avec lequel le rappeur fait un peu le bilan de son parcours jusqu'ici. "Des problèmes de malade, j'en oublie qu'j'suis qu'un 2001" : on comprend mieux pourquoi le rappeur a annoncé son envie de faire une pause !