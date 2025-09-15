Guy2Bezbar déguste son "Wagyu du Jap'"

Encore un titre très efficace signé GuY2Bezbar.

Encore à l'affiche pendant tout l'été grâce à son feat "Melrose Place" avec Keblack, GuY2Bezbar montre encore qu'il sait absolument tout faire. Chanter et faire des tubes, mais aussi revenir kicker salement quand le public le demande, comme cette semaine avec le clip de "Wagyu du Jap'". Un morceau en full egotrip sur une grosse prod drill, avec un clip bien underground, à base de grosse équipe, de bécanes et de flingue qui crache du feu. Que demander de plus?