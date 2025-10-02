Nekfeu : le rappeur ressort libre de garde à vue, mais n'est pas encore tiré d'affaire

C'est maintenant au parquet de décider des suites à donner à cette affaire qui concerne Nekfeu et son ex-compagne.

La presse s'est dépêchée de mettre ça dans les gros titres lorsque Nekfeu, un des plus grands rappeurs français des 15 dernières années, s'est retrouvé au cœur d'une sordide affaire de viol, agression sexuelle et violence sur conjoint. Mardi, on apprenait qu'il était placé en garde à vue à la suite d'un "nouveau témoignage", mais ça y est : sa garde à vue à désormais pris fin, et le rappeur est ressorti libre de tout ce bourbier. Cependant, l'histoire n'est pas terminée et le kickeur parisien n'est pas encore sorti d'affaire.

Nekfeu a donc été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue, le mercredi 1 octobre. A ce stade, aucune poursuite n'a été retenue contre lui pour le moment et le Parquet de Paris doit désormais décider des suites à donner à toute cette affaire. La justice peut demander des investigations complémentaires, le citer à comparaître lors d'un futur procès, ouvrir une information judiciaire, ou classer toute cette histoire sans suite, une fois de plus (de précédentes plaintes de la part de l'ex de Nekfeu ont déjà été classées sans suite). Cependant, les avocats de la plaignante ont l'air confiants dans le fait que la justice va poursuive l'enquête :

L’enquête se poursuit et, compte tenu des charges très convaincantes pesant sur M. Samaras, nous attendons du parquet de Paris qu’il prenne une décision appropriée à l’intensité des éléments probatoires existants.

En d'autres termes, le rappeur n'est pas encore sorti de la sauce, même si le fait qu'il ait été libéré de sa garde à vue sans aucune charge retenue contre lui pour le moment, c'est plutôt bon signe. On espère que la lumière sera faite rapidement autour de cette histoire car pour l'instant, les deux personnes concernées souffrent : Nekfeu voit sa réputation de gentil gars détruite, injustement s'il n'est pas coupable, pendant que son ex-compagne passe pour une folle, là encore injustement si le rappeur est coupable. On aimerait donc bien que la justice se dépêche de trancher.