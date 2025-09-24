Alkpote et Gims : l'annonce du featuring retourne la Toile

Le featuring le plus surprenant de l'année dans le rap français, mais ça s'annonce lourd !

Alors qu'il était au sommet de sa hype à la fin des années 2010, avec ses incroyables projets "Les marches de l'empereur" ou encore "Sadisme et Perversion", Alkpote s'était fait un peu plus discret ces dernières années. Evidemment, il n'a pas lâché le micro, et le porte drapeau de l'ancienne écurie Neocrhome est toujours aussi chaud. Attendez-vous à entendre parler de lui d'ici la fin de l'année, car il a justement annoncé la sortie d'un nouveau projet, "Les ultimes marches de l'Empereur". Et le premier extrait du projet sera un feat avec Gims, dont l'annonce a retourné Internet.

C'est clairement la news qui a fait le plus de bruit dans le rap français, et pour cause : un featuring entre Alkpote et Gims, on n'y aurait jamais pensé. Déjà parce que Gims semblait avoir abandonné le rap depuis plusieurs mois pour multiplier les tubes dansants, mais aussi parce que l'univers d'Alk n'a pas l'air spécialement compatible avec celui de Meugi. Pourtant, le teaser posté sur les réseaux est plutôt prometteur. On y voit les deux rappeurs en studio en train de kicker salement, et c'est plutôt propre.

D'ailleurs, quand on écoute Gims découper, on a presque l'impression de retourner à l'époque de la Sexion d'Assaut quand ça enchaînait les couplets rappés pour l'amour du rap. Dans l'extrait on entend de grosses punchlines avec de sacrées refs, quelques "passe-passe", le tout sur une grosse instru drill. Le morceau sort ce vendredi 26 septembre, et franchement on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner !