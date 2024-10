Heder et Alkpote en mode "Futur Roi"

Evidemment, ça découpe sec sur l'instru.

Toujours à l'affût de nouvelles pépites à vous faire découvrir et à mettre en avant, on va cette semaine vous parler un peu de Heder. Un tout petit peu, car les infos sont rares à propos de celui qui n'a encore aucune biographie de lui nulle part sur Internet. Peut-être une volonté de sa part, afin qu'on ne parle pas trop de lui dans les médias, mais on a fini par le repérer ! Le rappeur, apparemment strasbourgeois, fait visiblement partie d'un collectif nommé "La Pangée", actif depuis presque 8 ans sur Youtube, et sûrement bien plus dans la réalité.

Cette semaine, on retrouve Heder en compagnie d'un poids lourd du rap français, respecté par tous : l'Empereur, aka Alkpote, qui est sorti de son sommeil pour nous poser un nouveau 16 d'anthologie. Le morceau s'appelle "Futur Roi", et il s'agit ni plus ni moins d'une séance de kickage, avec quelques punchlines qui font bien mal là où elles visent. Pour l'occasion Alk nous offre même un nouveau flow, on vous laisse découvrir tout ça, nous, on valide fort !