Gims tease une grosse collaboration avec PlayStation

Le tout grâce à un teaser qui a du style, on peut dire que Gims est sur un sans faute en 2025.

Gims surfe sur le game depuis la sorite de son album "Le Nord se souvient" il y a environ un an. Il multiplie les tubes et les places de numéro 1 dans les classements des ventes. Et même si certains commencent à lui reprocher que dans tous ses derniers tubes, beaucoup de morceaux se ressemblent, visiblement le public semble très réceptif à tout ça, on peut le voir pendant ses concerts par exemple. Avec cette nouvelle image de numéro 1, le chanteur de "Ciel" s''est ouvert pas mal de portes, comme celles d'une collaboration avec PlayStation !

C'est le rappeur qui a lui-même annoncé la bonne nouvelle via son compte Instagram, et vu la vitesse à laquelle le compte officiel "PlayStationFr" a glissé dans ses commentaires, on dirait bien qu'il s'agit d'une vraie info. Dans une courte vidéo, on voit Gims en train de jouer à la PlayStation, et pas n'importe laquelle : la PS1, à l'ancienne, probablement celle avec laquelle Meugi a joué à ses premiers jeux vidéos.

On le voit aussi en mode shooting, avec quelques images de consoles plus récentes (au pied de sa chaise dans la salle bleue notamment), mais on n'a aucune idée de ce que Gims nous prépare. En légende du post, on peut voir "Work In progress". Meugi va-t-il devenir l'égérie officielle de PlayStation en France ? Va-t-il sortir un jeu, ou un design personnalisé pour la PS5 ? Pas plus d'infos, mais on vous tient au courant dès qu'on en sait plus.