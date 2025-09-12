Monsieur Nov annonce la tracklist de son prochain album "Nov" avec Joé Dwèt Filé, Leto, Wejdene,...

Le grand lover du RnB français moderne est bientôt de retour avec un projet qui s'annonce encore incroyable.

La carrière de Monsieur Nov a débuté à la fin des années 2000 et pourtant, il n'a toujours pas atteint le statut de star auprès des médias, même spécialisés. Mais l'artiste s'en fout : son public est très large et surtout très fidèle. Il le sait bien, et il le confirme à chaque fois qu'il part en concert, en tournée, ou qu'il est programmé en festival : la foule est présente, elle connait les paroles, et les gens qui le connaissent sont en général assez fans de sa musique. On a une info qui va leur faire plaisir : le chanteur s'apprête à sortir un nouvel album, "Nov", dont il vient de dévoiler la tracklist, avec du lourd au programme.

Le prochain projet de l'artiste s'appellera donc "Nov", un titre sobre, dont le contenu s'annonce assez intéressant et qui sortira le 26 septembre. Au total, 15 titres, avec quelques morceaux qu'on connait déjà comme "Elle veut" en featuring avec Leto, par exemple, un titre qui a plutôt bien fonctionné. Au niveau des featurings, on surveillera surtout la collab avec Joé Dwèt Filé et Wejdene sur la piste 3, "T'as changé". Un casting qui a le potentiel pour nous pondre un vrai hit viral, même si Monsieur Nov n'a jamais eu besoin de faire des collabs pour faire des morceaux excellents. Sur l'album, on retrouvera également un feat avec Rsko, et un autre avec BLYNK.

Vrai fer de lance du RnB/soul à la française depuis maintenant 15 ans, il continue à faire passer les émotions avec sa voix incroyable, et à mettre tout le monde d'accord avec sa DA très léchée, qu'il s'agisse de ses clips, son style vestimentaire, bref, clairement un artiste très actuel, mais aussi avec une grande maîtrise dans tout ce qu'il fait. On va checker ça fort quand ça sortira, le dernier vendredi de septembre !