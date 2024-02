Une délicieuse collaboration signée Marjinal.

La team de Marjinal frappe de nouveau en 2024. Après OCEVNE et Jey Brownie, c'est au tour de Monsieur Nov et Warren Saada de se prêter au jeu du défilé du Marjinal. Les deux artistes collaborent sur un délicieux morceau intitulé "No Love", mis en images dans un clip tout aussi doux réalisé par Driss.