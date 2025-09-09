Drake check Bigflo avant de retourner l’Accor Arena !

Un moment que le rappeur français n'est pas prêt d'oublier !

On le sait, Bigflo est un grand fan de rap US, et plus particulièrement de Drake. Il y a quelques temps déjà, avec son frère Oli, ils avaient eu la chance de le rencontrer à la fin d’un de ses concerts au mythique Madison Square Garden pour lui remettre le carnet de rimes de Drizzy, acheté aux enchères… pour 35 000 dollars ! Une rencontre gravée à jamais dans leur mémoire, et apparemment, chez le rappeur canadien aussi.

Ce dimanche et lundi 7 et 8 septembre, Drake était à Paris pour deux concerts exceptionnels à l’Accor Arena. Comme à chaque date européenne, de nombreux artistes francophones étaient présents pour voir Drizzy enflammer la scène parisienne… et parmi eux, Bigflo !

Moment inoubliable pour le Toulousain. Alors qu’il se dirigeait vers les tribunes, le frère d'Oli tente sa chance pour checker Drake… et ça marche ! Le Canadien le reconnaît, et la scène devient vite virale sur les réseaux sociaux. Un petit conseil : ne mettez pas le son à fond, sous peine de vous faire exploser les tympans (désolé Bianca Costa).

Sur scène, Drake a mis le feu, enchaînant hit sur hit devant un public en folie. Nul doute que ce moment restera gravé dans la mémoire de Bigflo, et dans celle de tous les fans présents à l’Accor Arena.