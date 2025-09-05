Lil Jon termine troisième d'une compétition de culturisme

Lil Jon est-il en train de devenir le Schwarzenegger du rap US ? En tout cas, il a l'air de bien s'en sortir dans le culturisme / crossfit.

Les rappeurs ont parfois des idées assez originales au sujet de leur reconversion après leur carrière dans le game. Vous vous souvenez probablement de Lil Jon, la voix folle qui se cache derrière "Turn Down For What", mais aussi derrière la mythique bande-son des jeux vidéos "Need For Speed : Underground", avec "Get low". Un pilier du crunk, ancêtre de la trap à Atlanta, qui a un peu disparu des radars ces dernières années. Mais on a justement des nouvelles de l'artiste : il s'est mis au culturisme et visiblement, ça se passe très bien pour lui puisqu'il vient de décrocher une médaille dans une compétition !

Ça a été beaucoup de travail, physiquement, rien qu'à la salle, de dévouement, au niveau de la nourriture, de la détermination. Je suis déjà gagnant rien qu'en étant ici et en ayant changé mon style de vie, mentalement et physiquement. Une chose que j'espère, c'est de pouvoir être une inspiration pour beaucoup de gens qui se disent 'oh, j'ai pas le temps', ou 'je ne peux pas le faire'. Si j'ai réussi à le faire, alors vous aussi vous pouvez !

C'est clairement une des reconversions les plus inattendues de l'histoire du rap game, mais il faut dire aussi que Lil Jon a toujours été imprévisible, depuis ses débuts dans le rap US avec son groupe, "Lil Jon & the East Side Boyz". Cette semaine, Lil Jon, qui a 54 ans on le rappelle, a donc participé au championnat annuel Muscle Beach qui se déroulait à Los Angeles, sur la plage bien connu de Venice Beach. Une compétition à l'issue de laquelle il s'est classé 3ème, une performance dont il est visiblement très fier vu qu'il s'est empressé de partager tout ça sur Instagram.

Ça fait plaisir de voir un rappeur de 54 ans en pleine forme physique, même si on est très surpris de voir un artiste se lancer dans le culturisme. La compétition comportait apparemment 4 épreuves : bodybuilding, épreuves physiques, bikini, et bien-être. On vous avoue qu'on n'a pas cherché les photos de l'épreuve "bikini"... Mais on félicite Lil Jon pour sa performance, en espérant tout de même le revoir un jour nous lâcher des bangers comme "Get Low".