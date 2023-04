Une collaboration entre E-40, P-Lo et Daboii.

Lil Jon invite ses vieux copains et fait aussi découvrir des pépites. Sur "What We On", l'icône de la crunck d'Atlanta feat dans un clip qui commence de manière très drôle avec la légende E-40, P-Lo et Daboii, rappeur californien déjà connu chez les auditeurs underground et qui commence de plus en plus à se faire connaitre.