Maes nous donne rendez-vous... sur Discord !

Le rappeur est de retour sous une autre plateforme

Maes est bien de retour ! Après plusieurs semaines de discrétion, le rappeur de Sevran refait surface, et cette fois-ci, il veut rapprocher sa communauté. Il faut dire que ces derniers mois ont été mouvementés pour lui. Entre les piques lancées par Booba, son arrestation au Maroc, et sa récente bagarre à Dubaï, l’artiste a enchaîné les polémiques. Mais malgré tout, Maes semble prêt à tourner la page et à reprendre la main sur sa carrière.

Un retour qui intrigue

Alors qu'il n’avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs semaines, Maes a surpris tout le monde en publiant une vidéo sur X (anciennement Twitter). Dans ce message, il invite ses fans à le rejoindre sur Discord, une plateforme bien différente des réseaux classiques comme Instagram ou TikTok. Plutôt utilisée par les gamers, cette application permet de créer des salons privés et d’échanger directement avec sa communauté à travers des messages écrits, vocaux et même des lives.

Ce choix interpelle : pourquoi Maes a-t-il décidé de s’éloigner des réseaux habituels pour se tourner vers Discord ? Prépare-t-il une exclu pour ses abonnés ? Va-t-il proposer des discussions en direct ou même dévoiler des sons inédits en avant-première ? Pour l’instant, le mystère reste entier, mais nul doute qu'on en saura plus d'ici les prochains jours.