Quand une artiste française aurait pu sortir avec ... Kanye West !

Alors celle-là, on ne l’avait vraiment pas vue venir. Alors que Kanye West est au centre de l’actualité, mais pas pour des raisons positives, notamment avec un pétage de plomb sur les réseaux sociaux, ce qui lui a coûté le cancel de plusieurs rappeurs – dont Travis Scott, qui s’est désabonné de son compte Instagram –, une révélation surprenante vient de faire surface.

Celui qui se surnomme "le meilleur rappeur vivant" ne s’est pas fait que des amis avec ses récentes réactions. Mais ce que l’on ignorait, c’est que sa vie amoureuse aurait pu prendre une tournure totalement différente. En effet, celui qui s’apprête à sortir son album "Bully" est actuellement en couple avec Bianca Censori, mais il aurait pu connaître une toute autre romance... et avec une artiste française bien loin du monde du rap !

L’histoire remonte à il y a quelques années, lors d’une remise de prix où une chanteuse française a eu le privilège de partager la scène avec Seal. Ce dernier, avec qui elle a bien sympathisé, l’a contactée par téléphone peu après cet événement.

"Je vais pour raccrocher et là il me dit : ‘Attends, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu es célibataire ?’"

Surprise, la chanteuse lui répond qu’elle ne l’est pas à ce moment-là. Mais ce n’est pas tant la question qui l’a étonnée, que le fait que Seal ne semblait pas l’être non plus.

"Il me dit : ‘Ah mince, c’est dommage parce qu’il y a un ami qui est célibataire et je cherche quelqu’un pour cet ami, qui est un mec génial. Parfois, il se plante sur les nanas et j’aimerais bien qu’il se case avec une nana sérieuse, avec une belle image.’"

Intriguée, elle demande de qui il s’agit… et la réponse la laisse sans voix : l’ami en question n’était autre que Kanye West !

La chanteuse en question n’est autre que Nolwenn Leroy, l’artiste bretonne révélée par la Star Academy. Face à cette proposition inattendue, sa réponse a été sans appel :

"Non, non, parce que quand même, c’est quelqu’un d’assez intense, qui n’est pas le plus équilibré et puis qui a aussi des visions de la vie et au niveau politique… Non, ça n’aurait pas matché."