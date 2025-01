Snoop Dogg accusé d'être un vendu après avoir rappé pour Trump

Forcément, Internet n'oublie jamais, même pour la légende Snoop Dogg...

Longtemps, les gens ont cru que les rappeurs devaient "représenter" dans leurs morceaux : représenter leur coin, des quartiers défavorisés, et les gens qui y vivent, en ne leur manquant pas de respect si c'est possible. Evidemment, tout ça, c'est des conneries : les rappeurs ne représentent qu'eux-mêmes et plus on avance dans le temps, plus on voit bien à quel point ils sont égoïstes et pensent surtout à eux, la communauté n'étant finalement qu'un prétexte utilisé dans les chansons pour paraître "street". On le voit bien à la manière dont plein de rappeurs ont affiché leur soutien à Donal Trump, comme Snoop Dogg.

Snoop Dogg, un vendu ?

Snoop Dogg jouit pourtant d'une grosse cote de popularité, même auprès de la nouvelle génération. C'est pour ça qu'il a pu faire le clown pendant un mois aux Jeux Olympiques de Paris, en tant que "consultant", et surtout en tant qu'amuseur. Mais ce côté "cool" cache un autre côté plus sombre, menteur, plus égoïste et calculateur, qu'Internet est en train de (re)découvrir. En effet, le rappeur a bien été vu en train de rapper sur scène lors de la soirée d'investiture de Donald Trump, hier soir.

Who would have guessed that Snoop Dogg would end up being one of the “Uncle Tom ass n*ggers” he himself railed against not long ago? What a fucking sellout. pic.twitter.com/UD7N8IZvan — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) January 18, 2025

Snoop Dogg, le même rappeur qui, en 2017, qualifiait les artistes noirs qui soutenaient Donald Trump de "Uncle Tom", ou plutôt "bounty" ou "n*gre de maison" comme on pourrait le dire en français. La veste est aujourd'hui complètement retournée, et tout ça, c'est dû uniquement au fait que Trump a annoncé dans son programme vouloir supprimer une grosse partie des impôts, notamment pour les riches. Le genre d'argument qui suffit visiblement à faire retourner la veste de la moitié du rap game US...

Evidemment, Internet s'en donne à cœur joie contre Snoop Dogg, en n'hésitant pas à ressortir l'extrait vidéo dans lequel il insultait les pro-Trump. Dans certains tweet, on peut même lire que "2Pac avait raison à propos de Snoop Dogg", qu'il qualifiait à l'époque de menteur et de "faux gars", déloyal, qui jouait dans les deux camps selon le sens du vent.

2Pac was right about Snoop all along. — 10 Slack Commandments 🇯🇲 (@Slakonbothsides) January 18, 2025

On précise d'ailleurs que Snoop n'est pas le seul à avoir rappé pour Trump hier soir, puisque Soulja Boy et Rick Ross étaient également de la partie. Deux autres rappeurs assez égoïstes et qui passent eux aussi leur temps à mentir... Coïncidence ? On vous laisse juger.