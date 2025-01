Snoop Dogg, Rick Ross au Crypto Ball : une soirée pro-Trump qui intrigue

Le Crypto Ball, un événement lié à l'investiture de Donald Trump, a eu lieu le 17 janvier 2025 à l'Andrew W. Mellon Auditorium à Washington D.C. Cette soirée a vu la participation de figures du rap telles que Snoop Dogg, Rick Ross et Soulja Boy.

Le Crypto Ball était un événement fermé aux médias, avec des billets dont le prix variait entre 2 500 et 5 000 dollars. Malgré les critiques qui ont suivi sa participation, Snoop Dogg semble avoir pris du plaisir à cet événement pro-Trump.

La présence de Snoop Dogg à cet événement a surpris de nombreux fans, compte tenu de ses déclarations passées contre Trump. En 2017, il avait exprimé son mépris pour les artistes noirs qui choisiraient de se produire pour le président en fonction, promettant même de "faire rôtir" ceux qui le feraient.

Cependant, son opinion a semblé évoluer après que Trump ait changé la peine de Michael "Harry-O" Harris, un ancien associé de Death Row Records, ce qui a conduit Snoop à revoir sa position sur le président.

D'autres fans ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux. "J'ai supprimé toutes les chansons de Snoop Dogg de mes playlists", peut-on lire sur X.

Malgré cela, Snoop a répondu aux critiques en partageant une publication sur Instagram où il se vantait d'avoir "un vrai Crip au Crypto Ball".

