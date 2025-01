P. Diddy : premières images et date de sortie pour le documentaire sur l'affaire

"The Making Of A Bad Boy" sera dévoilé entièrement à partir du 14 janvier 2025.

Plus les semaines passent, et plus l'opinion publique semble fermement convaincue que P.Diddy est bien coupable de tout ce dont on l'accuse (agressions sexuelles, trafic d'êtres humains dans un but de prostitution, chantage, ...). Une affaire dont tout le monde parle, d'autant qu'en parallèle, le nombre de plaintes contre Diddy ne cesse de se multiplier. Si le début du procès a été fixé au 5 mai 2025, les chaînes ne se sont pas faites attendre pour commander leur documentaire sur l'affaire. Le premier vrai documentaire sur le sujet, "Diddy : The making of a Bad Boy", vient de se dévoiler sous forme de trailer avant sa sortie officielle.

Avalanche de documentaires en vue

Une sortie officielle dont la date a été fixée pour le 14 janvier 2025. Dans moins de deux semaines, on va avoir droit à ce documentaire, qui sera diffusé pour la première fois sur la plateforme Peacock, et qui va s'intéresser à l'affaire Diddy sous un angle à la fois intéressant et très provocateur, à l'image des "documentaires à sensation" produits aux Eatts-Unis depuis plusieurs années : les proches de Diddy, ses associés, ses amis, mais aussi des avocats représentants les victimes présumées vont se succéder pour témoigner face caméra.

La version documentaire du "putaclick" ou de la presse à scandale, en somme, même si certains témoignages qu'on peut voir dans le trailer publié aujourd'hui semblent plutôt intéressant et essaient vraiment d'expliquer le cheminement de Diddy, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Avec des témoignages exclusifs sur ce qui se passait "réellement" dans les fameuses soirées dont on a tant parlé ces derniers mois.

J'ai été avec Sean pendant un bout de temps et j'ai enregistré pas mal de moments. A chaque fois qu'un studio ou qu'une chambre avait des lumières rouges, il avait des relations sexuelles. Parmi les filles qui étaient dans la pièce, certaines étaient mineures.

Des témoignages à prendre cependant avec des pincettes, puisque tout a l'air d'être tourné pour faire dans le sensationnel. On précise aussi qu'il ne s'agit pas là du fameux documentaire annoncé par 50 Cent, sur lequel on n'a toujours pas nouvelles.