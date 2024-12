Winnterzuko appelle ses fans à prier pour sa mère en état critique après le crash d'avion au Kazakhstan !

C'est une triste nouvelle que le rappeur Winnterzuko vient de partager avec ses fans. Le mercredi 25 décembre, un avion de ligne de la compagnie Azerbaijan Airlines s’est écrasé à l’ouest du Kazakhstan, causant un drame humain qui a bouleversé le monde. Parmi les 67 passagers à bord, 35 personnes ont malheureusement perdu la vie.

Parmi les survivants, la mère de Winnterzuko figure dans la liste des rescapés. Cependant, son état reste critique, et son rétablissement est incertain. Face à cette situation dramatique, le rappeur, connu pour son dernier titre "Stress", a lancé un appel émouvant à ses fans, leur demandant de prier pour elle.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, Winnterzuko écrit :

"J’ai pas l’habitude de demander ça, mais on n’a plus vraiment de recours. Ma mère était dans l’avion qui s’est crashé hier au Kazakhstan, je vous demande de faire des dua pour elle svp, elle fait partie des survivants mais elle est dans un état critique en ce moment-même. Elle s’appelle Djamilya, fille de Asma et de Abdul-Hamid."