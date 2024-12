Booba ironise sur les chiffres de ventes de La Fouine : "En route vers le platine"

L’époque où Booba apportait un semblant de soutien à La Fouine semble déjà loin. Pourtant, il y a encore quelques mois, les tensions entre les deux rappeurs semblaient s’être apaisées. Mais le calme n’a pas duré : avec la sortie de la nouvelle mixtape de La Fouine, Capital du Crime Radio, les hostilités ont repris de plus belle.

Sur cette mixtape, La Fouine, qui tente de retrouver sa place sur le devant de la scène, s’est entouré de rappeurs de la nouvelle génération et de poids lourds comme Leto, Dinos, ou encore Koba La D. Ironiquement, ces artistes sont souvent la cible des critiques du DUC de Boulogne, ce qui pourrait expliquer pourquoi les tensions entre les deux anciens rivaux se sont ravivées.

Lors d’une récente interview, La Fouine avait exprimé son mécontentement face à ce qu’il considère comme un manque de message dans le rap d’aujourd’hui. Booba, fidèle à son style provocateur, ne s’est pas privé de répondre avec une pique bien sentie :

"Ohlaohla on t’a laissé ressusciter, tu vas pas nous fatiguer non plus hein."