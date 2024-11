Kaaris : Un couple placé en GAV à cause d'un de ces morceaux

Une soirée que ce couple n’oubliera jamais. Alors que Kaaris connaît une fin d’année 2024 remarquable, entre une tournée qui cartonne et son rôle en tête d’affiche dans le film 4 zéros, l’artiste validé par 50 Cent se retrouve malgré lui impliqué dans une affaire inattendue. Un couple de fans a été placé en garde à vue pendant trois jours à cause d’une mauvaise interprétation de son morceau Rafaler.

L’histoire débute à la veille du match de football France-Israël. Devant un restaurant israélien, l'homme écoute le titre de Kaaris, Rafaler, avec des paroles comme :

Un volume "un peu trop fort" a suffi à attirer les regards et provoquer une méprise. L’homme de 49 ans, qui ralentissait simplement pour laisser passer des piétons, raconte au Parisien :

"J’ai vu des mecs me regarder bizarrement. Je n’ai pas trop calculé, j’ai tracé ma route."

Le lendemain, le couple est arrêté par la police. L’homme est interpellé en pleine rue, tandis que sa femme, propriétaire du véhicule, est également placée en garde à vue.

Lors des interrogatoires, l’homme raconte avoir été bombardé de questions sur la religion musulmane. Selon lui, les accusations proviendraient de témoins affirmant l’avoir vu en djellaba grise, accompagné de deux autres personnes, prétendument en train de menacer de "rafaler". Pourtant, la réalité était toute autre :

"J’étais en pull à capuche noir et parka vert kaki."

Face à cette méprise, le couple dénonce un véritable cauchemar :

Après trois jours en garde à vue, l’enquête conclut qu’il n’y avait aucune menace. Aujourd’hui, le duo envisage de porter plainte pour "dysfonctionnement du service public de la justice".

"Ils ont menti. Ça se finit bien, mais je ne laisserai pas passer. On a été des victimes. Je peux comprendre l’inquiétude avec le 13 novembre, le match et le conflit au Proche-Orient, mais on n’a rien d’antisémite."