"TARPIN SEREIN" : Naps prend la parole après les accusations de viol

Un communiqué qui fait polémique !

Naps prend enfin la parole !

Le rappeur marseillais Naps est en pleine tourmente. Depuis plusieurs mois, la vie de l’interprète de "C'est carré le S" est chamboulée par une sale affaire. Accusé de viol, Naps a même fait un passage en prison et doit maintenant se préparer à affronter le tribunal. Face aux rumeurs et au bruit médiatique, il a finalement décidé de briser le silence avec un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Et son message n’a pas laissé les gens indifférents !

Dans ce communiqué, Naps commence par expliquer son choix de silence.

"Depuis le départ, j'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce, afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures", déclare-t-il.

Pas question pour lui de rentrer dans les détails, mais il tient à rappeler qu’il est innocent jusqu’à preuve du contraire.

"Je conteste, depuis le départ, l'ensemble des accusations dont je fais l'objet", insiste le rappeur.

Naps est bien conscient que le contexte médiatique joue contre lui, mais il reste focus :

"Évidemment, je reste présumé innocent, aucune décision de condamnation n'étant intervenue jusqu'à présent." Pas de condamnation, mais une détermination à prouver qu’il n’a rien à se reprocher. "Je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire", ajoute-t-il.

"Je suis TARPIN SEREIN"

Et, fidèle à son style, Naps finit par une touche d’humour marseillais : "Et sachez une chose, c'est que je suis TARPIN SEREIN !!" Malgré la pression et les critiques, il reste zen. D’ailleurs, il rappelle à ses fans qu’il bosse sur un nouvel album qui arrive fort : "Ça enregistre fort !! Okay Okay !!"

Mais si certains fans sont toujours là pour le soutenir, le message de Naps n’a pas eu l’effet escompté pour tout le monde. Sur les réseaux, beaucoup d'internautes ironisent sur le communiqué qui a été "fait sous ballon et 8.6".