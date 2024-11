Beyoncé fait monter la température déguisée en Pamela Anderson

Si avec ça, les américains ne vont pas voter...

Beyonce dans l'oeil du cyclone ?

Vous êtes sans doute au courant, mais l'affaire Diddy a déjà des conséquences un peu imprévues pour tout le reste du rap game US. Depuis que le boss de Bad Boy Records a été arrêté, pour les motifs sombres qu'on connait, les spéculations vont bon train à propos de l'implication de telle ou telle star dans les soirées glauques de Diddy. Évidemment, Jay-Z fait partie des premiers cités, lui qui a été plutôt proche de Diddy à plusieurs reprises, et Beyoncé se retrouve donc elle aussi impliquée, et a d'ailleurs perdu plusieurs millions de followers en une nuit. Mais ça ne l'empêche pas d'être une influenceuse toujours extrêmement suivie, qui veut utiliser son image pour passer des messages.

Côté sexy et contradictions

On est un peu surpris de retrouver Beyocné en mode sexy, car il y a quelques mois, elle parlait du fait qu'elle souhaitait arrêter les clips car pour elle, l'image peut détourner l'attention de la voix et de la musique en général. Elle a probablement raison sur ce sujet, mais c'est donc très étonnant de la voir dans une nouvelle vidéo, habillée en Pamela Anderson, en train de chanter "Bodyguard", un des hits de son précédent album "Cowboy Carter". Certaines séquences rappellent d'ailleurs clairement "Alerte à Malibu", ou "Baywatch", le nom de la série en anglais, ici d'ailleurs remixé en "Beywatch".

On ne sait pas si il s'agit d'un clip officiel pour le morceau, ou bien si la chanteuse avait un message à faire passer à l’occasion des élections, puisqu'on la voit à un moment tenir un pistolet, dont sort un petit drapeau sur lequel on peut lire "VOTE", sans indiquer pour qui (même si on se doute qu'elle doit plutôt pencher du côté des Démocrates).

On ne sait pas si la chanteuse va réussir à faire passer son message, ou si cette apparition sexy va suffire à lui faire regagner les followers perdus ces dernières semaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 43 ans, la chanteuse apparaît toujours aussi en forme. On comprend mieux pourquoi Stomy Bugsy était impressionné !