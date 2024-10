Metro Boomin accusé d'agression sexuelle !

Après Diddy et Chris Brown une autre star US dans la tourmente.

Une autre star US dans une affaire sombre

La scène hip-hop US est touché dans de nombreux drames ces derniers mois. Après l'explosion de l'affaire Diddy qui connaît encore son lot de surprise, et les accusations d'agressions sexuels envers Chris Brown, dont une mineure sur le Yacht de Sean Combs, c'est une autre affaire troublante qui vient de faire son apparition. En effet, le magazine TMZ annonce que le producteur d'Atlanta Metro Boomin serait poursuivie par une certaine Vanessa LeMaistre pour agression sexuelle.

Une agression et un avortement

Les faits se seraient déroulés en 2016, où la victime présumée aurait rencontré le producteur lors d'un voyage à Las Vegas. Ce dernier l'aurait alors invité dans son studio à Los Angeles et l'aurait fait ingurgité la moitié d'une pilule de Xanax et un verre d'alcool avant de s'évanouir dans son canapé. Quand Vanessa a repris connaissance, elle était dans le lit au côté de Metro en train de lui faire une fellation. La jeune femme a perdu une nouvelle fois connaissance et aurait été réveillé plus tard par le producteur lui-même en lui disant de partir. Mais ce n'est pas tout ! Plus tard, la jeune femme apprend qu'elle était enceinte de l'enfant du producteur de 31 ans. Elle le sait car elle n'avait pas eu de relations sexuelles avec personnes d'autres. Et Vanessa a donc décidé d'avorter.

Son avocat prend la parole

Alors que l'affaire prend de l'ampleur en Amérique du Nord, l'avocat de Metro Boomin a décidé de prendre la parole et de répondre aux allégations envers son client :

"Il s'agit d'une pure escroquerie. Ce sont de fausses accusations. M. Wayne a refusé de la payer il y a des mois et il refuse de la payer maintenant. M. Wayne se défendra devant le tribunal. Il déposera une plainte pour poursuites abusives une fois qu'il aura gagné."

On en saura plus dans quelques jours si les faits sont vérifiés ou non.