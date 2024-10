6ix9ine arrêté après avoir été testé positif à la méthamphétamine

Le rappeur a été une nouvelle fois arrêté, c'est la descente aux enfers.

De troll balance à anonyme

On avait déjà vu le truc venir depuis bien longtemps : 6ix9ine ne ferait pas long feu dans la musique, et encore moins dans le rap game. Le rappeur troll aux cheveux arc-en-ciel avait pourtant crevé l'écran en 2017, lui qui rappait en criant avec une attitude hyper gangsta. Avant qu'on apprenne qu'il se faisait racketter par ses gardes du corps (membres des Bloods), puis qu'il collabore avec la police pour les faire arrêter et sortir plus vite de prison. Après sa sortie, il jouait au gars intouchable, mais il a fini par se faire attraper à plusieurs reprises, par la justice ou par des "opps" mécontents. Depuis, on n'entend quasiment plus parler de lui. Sa musique flop quasi-systématiquement, et il se fait arrêter régulièrement pour des motifs plus stupides les uns que les autres, comme cette semaine.

Testé positif à la meth et violation de sa liberté surveillée

Le 29 octobre, Tekashi 6ix9ine a en effet été arrêté à New-York après un mandat d'arrêt émis par le district sud de New-York. S'il a été arrêté, c'est pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle, après l'accord passé avec la justice en 2019 grâce à son témoignage dans l'affaire qu'on mentionnait plus haut (le moment où il s'est mis à balancer ses ex-gardes du corps).

Le gouvernement américain reproche 3 violations de sa probation à 6ix9ine : il est allé performer à Las Vegas sans autorisation des autorités, a été testé positif à la méthamphétamine lors d'un précédent test de dépistage et ne s'est pas présenté à un autre dépistage. Son avocat a déclaré à la presse qu'il était confiant sur le fait que toutes les charges allaient être abandonnées. Si c'était aussi simple, on imagine que la justice n'aurait pas pris la peine de l'arrêter...