Young Thug : son procès bientôt annulé ?

Tout ça pour ça...

Plusieurs mois de cirque judiciaire

Deux ans de grand n'importe quoi judiciaire, pour un procès qui est tout simplement le plus long de l'histoire de l'état de Géorgie. Voilà le bilan de la désormais célèbre affaire YSL, débutée en 2022, par l'arrestation de nombreux membre du label de rap d'Atlanta fondé par Young Thug, dont le chef lui-même. Cela fait donc deux ans que Thugger est enfermé en attente d'une décision de justice. Mais on ne s'attendait pas, au vu des charges qui pesaient contre lui, à le voir finir par gagner son procès. Sauf qu'entre le travail bâclé des forces de l'ordre, la corruption de certains magistrats, les mensonges des témoins clés, et surtout, le fait que Young Thug clame son innocence depuis le début, on pourrait bien se diriger vers une annulation pure et simple du jugement.

Vers une annulation du procès YSL ?

Alors que Young Thug était initialement chargé par 27 chefs d'inculpations, on se dirigerait progressivement vers une annulation pure et simple de son procès. C'est la juge Paige Reese Whitaker qui a annoncé qu'elle pourrait bien mettre fin au procès, mais que l'état de Géorgie conserverait le droit de relancer l'affaire.

Cette fois, c'est encore un non-respect que la procédure qui vient mettre cette option de l'annulation sur la table. En gros, les procureurs du comté de Fulton auraient montré au tribunal des images non conformes (incitant les jurés à pencher d'un côté plus que de l'autre) pour tenter d'accuser Wunnie Lee, un des accusés dans cette histoire aux côtés de Young Thug, qui avait plus tôt dans l'année accepté un accord judiciaire en échange de sa coopération.

Les avocats de Wunnie Lee et de Young Thug ont donc demandé l'annulation du procès "avec préjudice", ce qui a été refusé par la juge, qui a tout de même affirmé qu'elle serait ouverte à accepter une annulation "sans préjudice", pour que l’État conserve la possibilité de poursuivre le procès si jamais de nouveaux éléments venaient renforcer le dossier de l'accusation.

En clair, on dirait bien que toute cette affaire était montée de toutes pièces pour faire tomber Young Thug, qui aurait donc perdu 2 ans de sa vie à prouver qu'il est innocent, pour rien...