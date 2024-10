A$AP Rocky bientôt repreneur d'un club de football anglais ?

Il s'agit d'un club un peu inconnu du grand public, mais la reprise risque de faire du bruit !

A$AP Rocky aux abonnés absents

Où est passé le rappeur A$AP Rocky? C'est la question que tout le monde se pose depuis plusieurs années désormais. L'ex-futur GOAT du rap US a un peu loupé le coche, en n'arrivant pas à confirmer son statut après sa période incroyablement productive au début des années 2010. S'il reste un nom très respecté, à part un petit sursaut d'orgueil en 2018 avec "Testing", on n'entend quasiment plus parler de lui musicalement depuis qu'il est en couple avec Rihanna. Son prochain album, dont on n'est toujours pas sûrs du nom, a été annoncé et repoussé tellement de fois qu'on n'y croit plus. Mais ça n'empêche pas le rappeur de continuer à s'impliquer dans d'autres projets hors rap, comme le footbal anglais !

La Premier League en ligne de mire ?

Ce n'est un secret pour aucun amateur de football : l'Angleterre, c'est l'eldorado des investisseurs qui veulent mettre de l'argent dans le foot. Quelle que soit la somme que vous décidez de mettre, votre entreprise va forcément gagner de plus en plus d'argent, même avec 10 ans de résultats horribles, à l'image de Manchester United par exemple. Là où c'est étonnant, c'est qu'on n'aurait pas cru qu'un rappeur américain aurait eu envie de se lancer dans ce genre d'aventure. A$AP Rocky est en effet, selon The Sun, en train de se positionner pour devenir investisseur d'un club de football anglais : le Tranmere Rovers FC.

Un club qui est normalement inconnu même pour les connaisseurs du football, à part les acharnés qui poncent Football Manager. L'équipe évolue actuellement en EFL League Two, la quatrième division anglaise. A$AP Rocky n'est pas seul à se positionner sur ce rachat, puisqu'il s'est associé avec l'avocat Joe Tacopina, qui le représente dans son affaire de blessure par balle sur un ex-membre du collectif ASAP.

Le consortium d'hommes d'affaires dont A$AP Rocky fait partie comptent acquérir 80% du club, pour une somme de 16 millions de dollars. Évidemment, 16 millions pour un club de D4, ça peut paraître un peu cher vu de France. Mais ce genre de club a parfois des finances bien plus saines que certains de nos clubs de L2, ou même de L1, avec des tribunes souvent bien remplies, et la promesse de droits TV incroyablement élevés si jamais ils arrivent à passer dans la division supérieure. Jusqu'à déjà penser à une montée en Premier League dans les 5 ans ? C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite, même si ça a l'air mal embarqué pour cette année.