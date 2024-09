Young Dolph : le frère de Yo Gotti avait mis sa tête à prix

Le clan Yo Gotti aurait mis 100 000 dollars pour faire tuer le rappeur de Memphis...

Un procès qui commence enfin

Parmi tous les rappeurs qui ont été sauvagement assassinés ces dernières années dans le rap US, et il y en a eu un paquet (c'est normal quand on vit dans un pays où tout le monde a le droit d'être armé...), la mort de Young Dolph a eu l'effet d'un véritable électrochoc dans le game. Pas suffisant pour mettre un terme aux tueries, ni pour faire sortir les rappeurs de la logique du "gangsta rap" avec lequel ils glorifient la violence, mais au moins pour faire un peu réfléchir les artistes sur le sujet. Le procès des meurtriers présumés de Dolph vient d'ailleurs de commencer, enfin, 3 ans après les faits, et ce qu'on y apprend fait froid dans le dos...

Yo Gotti impliqué ?

Pour ceux qui ne le connaissaient pas, Young Dolph est un rappeur de Memphis, qui a longtemps été en conflit avec le "parrain" du rap de Memphis, Yo Gotti, à la tête du label CMG. Un conflit pendant lequel Dolph a été victime de plusieurs fusillades, dont certaines ont participé à construire sa légende, un peu comme pour 50 Cent. Les accusations envers Gotti sont apparues sur Internet dès le lendemain de la mort de Dolph, mais aucun lien n'avait pu être fait jusqu'ici. Le procès du meurtre a commencé lundi 23 septembre, avec les auditions des témoins et des suspects, Justin Johnson et Cornelius Smith.

Le procureur adjoint du comté de Shelby a affirmé pendant le procès que les deux hommes ont rencontré Anthony "Big Jook" Mims, frère de Yo Gotti et aujourd'hui décédé (tué par balle en 2024), avant la tuerie de 2021 qui s'est achevée par la mort de Young Dolph. Le frère de Yo Gotti était aussi numéro 2 de son label. Toujours selon le procureur adjoint, "Big Jook" aurait promis 100 000 dollars à celui qui arriverait à tuer Young Dolph.

Johnson aurait, toujours selon le procureur adjoint, été très tenté d'accepter l'offre, puisqu'il voulait également devenir rappeur et signer chez CMG. Smith, quant à lui, aurait été plus motivé par le fait d'acheter des drogues.

Aucune conclusion hâtive ne doit être tirée tant que le procès n'est pas terminé, mais l'hypothèse d'une prime posée sur la tête de Young Dolph semble plus que jamais plausible. Pour les bilingues qui ont du temps à perdre, on vous met l'intégralité de cette première séance.