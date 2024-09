Maes menace Booba : Le DUC rigole

Cette fois, c'est le rappeur de Sevran qui lance les hostilités.

Maes menace Booba et les rappeurs du 92i !

Entre les deux anciens amis, l'embrouille est loin d'être terminé. Et quand ce n'est pas Gims, qui vient de porter plainte contre le rappeur du 92, c'est Maes qui contre-attaque. C'est d'ailleurs ce dernier qui vient de lancer les hostilités le jeudi 19 septembre sur son compte X. Dans son contenu, il dénonce le fait que Booba a peur de sortir de chez lui, et lui demande de "prendre l'air". Et s'il ne le fait pas, l'artiste du 93 menace alors les autres rappeurs membres du 92i dont SDM, Uzi ou encore IBOU, avec la photo d'une boîte aux lettres.

@booba sort prendre l’air un peu il fait bon sur Paris .. c’est tes artistes qui vont prendre pour toi sinon #Ochoo #GuySavoy

Une réponse comme il sait si bien le faire, à voir ce que Maes va répondre à l'avenir.