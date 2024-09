Diddy condamné à 100 millions d'amende, il vend son manoir

Ça commence à ne pas sentir très bon pour P.Diddy.

Diddy va devoir payer 100 millions de dollars

Ça n'est jamais facile de parler de l'affaire P.Diddy, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement immondes, avec des agressions sexuelles, des violences physiques (notamment sur son ex Cassie), des gens drogués à leur insu, et peut-être même de la traite d'êtres humains. Tout ça, en plus du fait qu'il est très probablement lié au meurtre de la plus grande légende du rap US, Tupac. La deuxième, c'est que les faits reprochés sont tellement nombreux que l'enquête prend un temps fou et les juges, eux, sont très longs à rendre des décisions. Mais cette fois, ça y est : le rappeur a été condamné à 100 millions de dollars d'amende pour une de ses affaires.

Il a d'ailleurs mis en vente une de ses propriétés pour 70 millions, on imagine qu'il a besoin de liquidités. Il faut dire que le jugement rendu par le juge a été bien sévère, même si au vu des faits, c'est entièrement mérité. Cette condamnation a été prononcée dans le cadre de la procédure qui oppose P.Diddy à Derrick Lee Cardello-Smith, qui accuse le boss de Bad Boy Records de l'avoir drogué et violé lors d'une fête à Detroit en 1997.

Une sombre histoire...

Selon ses déclarations, Diddy et lui étaient en train de boire et de fumer de l'herbe à une fête et se sont déshabillés en présence de femmes. Cardello-Smith affirme que pendant qu'il faisait ses affaires avec une femme, Diddy s'était montré très tactile avec lui, avant de lui offrir un verre, visiblement chargé de stups. La victime s'est ensuite évanouie, avant de se réveiller quelques heures plus tard, devant le "spectacle" de Diddy en train d'avoir une relation avec une femme. Le boss de Bad Boy lui aurait alors dit : "j'ai fait ça avec toi aussi". Cardello-Smith a donc porté plainte contre Diddy en lui réclamant 100 millions de dollars. Diddy n'a jamais répondu à la plainte et était absent lors du jugement qui a eu lieu lundi, du coup, le juge l'a condamné à la somme maximale, en attendant un probable appel de la part de la défense, qui a déjà accusé la victime d'être un prédateur sexuel (venant de l'avocat de Diddy, l'accusation est quand même assez ironique...).

Pas de nouvelles de P.Diddy donc, à part la prise de parole de son avocat. Mais l'homme d'affaires est déjà en train d'envisager la suite, puisqu'on a également appris qu'il avait mis en vente une de ses propriétés, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de son manoir à Los Angeles, qui a été mis en vente au prix de 70 millions de dollars (il avait été acheté pour 40 millions il y a 10 ans), mais vendu finalement seulement 61 millions. C'est ce manoir qui avait été perquisitionné par la Sécurité Intérieure un peu plus tôt dans l'année. On vous tient au courant de l'évolution des événements.