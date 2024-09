Rich Homie Quan décède à 34 ans

Le rap US est évidemment en deuil.

Un décès précoce

C'est avec tristesse qu'on a appris que le rappeur Rich Homie Quan est décédé dans la journée du 5 septembre 2024, à l'âge de 34 ans. Les causes du décès n'ont pas encore été révélées officiellement, mais plusieurs sources sur Twitter parlent d'une overdose, ce qui reste à confirmer, une autopsie doit d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui. Le jeune artiste s'ajoute à la longue liste des rappeurs US décédés ces dernières années, une véritable hécatombe. Le monde du rap US est évidemment très touché par cette disparition, car aux côtés de Young Thug, Rich Homie fait partie de ceux qui ont mis au goût du jour la trap 100% made in Atlanta, tout en popularisant le mumble rap.

L'héritage du Rich gang

Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Rich Homie Quan, il faisait partie du Rich Gang, ce "groupe" fondé par Birdman avec Rich Homie et Young Thug. Ensemble, ils ont envoyé banger sur banger pendant les années 2010, en sortant même un projet tous ensemble. Parmi leurs morceaux communs le splus marquants, on retiendra notamment "Flava", "Ridin", "Tell Em", ou encore "Lifestyle", évidemment. Dequantes Devontay Lamar (son vrai nom) a également bien brillé en solo, avec plusieurs titres qui ont très bien fonctionné comme "Type Of Way" ou "Flex", mais c'est surtout avec ses deux potes qu'il aura marqué l'histoire de cette musique.

Malheureusement, les rapports entre les artistes étaient devenus un peu plus froids ces dernières années. Toutefois, Rich Homie Quan a toujours affirmé qu'il n'avait aucun problème avec Young Thug ou Birdman, et qu'il était prêt à bosser à nouveau avec Thugger. Il était d'ailleurs cité comme témoin au début de l'affaire YSL, dont le procès est toujours en cours et contrairement à certains, Rich Homie n'a pas raconté de mensonges sur son ex-pote.

De nombreux rappeurs ont déjà exprimé leur tristesse à propos de la disparition de Dequantes, comme 2Chainz, Boosie Badazz ou encore Lloyd Banks. On espère que la scène d'Atlanta lui rendra l'hommage qu'il mérite, car ici, on a beaucoup, beaucoup écouté ses morceaux du milieu des années 2010, et on mesure pleinement l'héritage qu'il a laissé dans sa ville d'Atlanta et dans le hip hop.