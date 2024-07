Booba et Gims vers la confrontation physique?

Bientôt une nouvelle Bataille d'Orly ??

La tension ne s'apaise pas du tout entre Gims et Booba, au contraire : elle a rarement été aussi haute entre les deux artistes, au point qu'on se dise que les choses pourraient bientôt dégénérer dans le rap game. Même si on voit mal les deux millionnaires risquer de finir en prison ou blessé pour quelques messages sur Internet, les deux artistes ont l'air de bien se chauffer , même si il y en a un qui a l'air plus chaud que l'autre pour la bagarre : il s'agit de Gims, qui n'a pas hésité à envoyer une invitation avec sa localisation à Booba.

.@GIMS Ah tu jurais par Allah pour une bagarre? Baston genre? Quand tu te bats tu gardes les lunettes ou pas? Le bigleu qui veut m'faire 🥶😂 Don Meugui la castagne c'est nwar! T'accueilles comme Demdem? #sacrébilou 🏴‍☠️ pic.twitter.com/jrduS0UG3B — Booba (@booba) July 30, 2024

Dans un tweet depuis supprimé, Gims demandait à la "grande victime" de Booba de se rendre en studio à Meudon pour en découdre avec lui et sa sécu. Booba lui a répondu en lui demandant si c'était Demdem qui avait twitté, puis se met à le critiquer parce qu'il "jure par Allah" dans le but de provoquer une bagarre, ce qui ne doit pas être très bien vu en Islam. B2O en profite aussi pour informer ses fans des projets d'immobilier de luxe que Gims vient de lancer au Maroc, en se moquant de l'ambiance "balinaise bohème chic" prévue pour les villas.

Enfin, Booba se moque d'un soi-disant inédit de Gims qui aurait fuité cette semaine, en lui disant de ne pas sortir ça, que ça n'est pas un bon move. Après quelques détournements de photos en mode Gims et Demdem à l'UFC, il termine en ressortant notamment une vidéo dans laquelle Demdem insulte Luna, la fille de Kopp. Bref, ça commence à bien se chauffer et se provoquer...