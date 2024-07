Booba : Gims continue son entreprise de démolition

Gims a décidé de frapper très fort...

Pas le temps de souffler pour le rap game, même pendant l'été et même pendant les Jeux Olympiques. Alors qu'en ce moment, l'actualité du game passionne très peu les gens, Gims et Booba continuent de tenter de faire monter le buzz autour de leur rivalité, en s'attaquant de plus en plus fort via les réseaux, mais pas seulement. B2O a notamment profité de son passage sur la scène d'un festival en Suisse pour attaquer son adversaire en l'insultant devant le public. Mais la réponse de Gims est d'une violence terrible.

Le bon exemple Winnie toujours ! pic.twitter.com/Yb6rb2je05 — G I M S (@GIMS) July 29, 2024

On pourrait d'ailleurs croire que ça y est, les rivaux de Booba ont épuisé leur stock d'imagination et qu'ils vont reprendre les bons vieux arguments qui font bien monter les tension, en s'attaquant à sa famille et notamment à la mère de ses enfants, "Patty". Une femme qui a déjà été prise pour cible plusieurs fois ces dix dernières années, par Kaaris, par Patrice Quarteron, mais aussi par Gims et Demdem, qui remettent donc le couvert, en révélant via des messages que Kopp était apparemment toujours avec elle... ce qui ne l'empêche pas d'agir de manière plutôt osée en boîte de nuit.

La réceptionnistaa !!!



T’es où la Winnie ? tu gardes les petits ?

🤣🤣#lenordsesouvient pic.twitter.com/mCo12kLusd — G I M S (@GIMS) July 29, 2024

Gims montre ainsi des storys Instagram qui prouvent que Patty est souvent au domicile de la famille Yaffa. Mais il faut aussi dire qu'en tant que mère des enfants, il est normal qu'elle continue à s'en occuper. Ce qui est sûr, c'est que les attaques sont vicieuses et pourraient bien faire mouche. D'ailleurs, Booba aussi a répondu, en affichant Gims et Demdem après une invitation agressive à venir en découdre.