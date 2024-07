Mort de 2Pac : sa famille demande une enquête sur Diddy

Les rumeurs se font de plus en plus forte sur l'implication de Diddy dans le meurtre de Tupac.

Il serait impliqué dans le meurtre de Pac.

La famille de 2Pac aurait décidé d'enquêter sur les rumeurs selon lesquelles Diddy serait impliqué dans le meurtre du rappeur californien. Lundi 29 juillet, TMZ rapporte que certains proches de Tupac ont engagé une nouvelle équipe d'enquêteurs et d'avocats pour enquêter sur la déclaration du meurtrier présumé de Pac, Keefe D, selon laquelle Diddy lui aurait proposé de l'argent pour tuer Pac dans les années 90...

En 2009, lors d’une audition par la police, Keefe a affirmé que Diddy lui avait offert 1 million de dollars pour tuer Suge Knight et 2Pac au plus fort de la querelle entre Bad Boy et Death Row Records au milieu des années 1990, et qu'il avait versé la moitié de l’argent au gangster de Harlem Eric "Von Zip" Martin après le meurtre de "Pac" en 1996.

Dans un dossier juridique obtenu par The Sun cette semaine avant le procès de Keefe qui se déroulera plus tard cette année, les procureurs affirment que l’ancien voyou de Compton s’est envolé pour New York avec des détectives du LAPD quelques mois après cet interrogatoire dans le cadre d’un plan visant à obtenir des preuves contre le magnat de Bad Boy et Martin. Les procureurs affirment que Keefe est devenu un "informateur confidentiel actif" pour le groupe de travail initialement mis en place pour enquêter sur le meurtre de Biggie après avoir été arrêté pour trafic de drogue.

Le document de 179 pages indique que l’ancien membre du gang, accompagné d’officiers de la task force s’est rendu à New York pour tenter de "prouver le complot" visant à tuer 2Pac.

Diddy n’a jamais été inculpé à l’époque, mais la famille de Pac veut maintenant enquêter sur les faits et voir s’il y a quelque chose à prouver. Si elle trouve quelque chose, elle envisage de porter plainte au pénal.

Diddy a nié toute implication dans le meurtre, déclarant au L.A. Weekly en 2011 que l’histoire de Keefe D était "une pure fiction et complètement ridicule".

La famille de Tupac ne semble pas de cet avis...