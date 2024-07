Drake serait heureux depuis son clash avec Kendrick Lamar 

Le Canadien serait-il un peu maso?

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake n'est pas encore terminé, même si on est clairement sur la fin du bail. Bien que K.Dot cherche à faire vivre son diss track "Not Like Us" le plus longtemps possible, la foule n'a plus du tout le même intérêt pour cette rivalité. Et concernant Drake, le Canadien a lui l'air d'être complètement passé à autre chose. Il ne répond pas, et surtout, d'après un des producteurs proche de la star, il serait bien plus joyeux depuis que le clash a eu lieu. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'est fait laver.

Mais visiblement, ça n'empêche pas Drake de dormir, loin de là. Au contraire même, si on en croit le producteur Gordo, proche de Drake, qui s'est récemment confié lors d'une interview pour le média "People". Un producteur qui a notamment aidé Drizzy sur "Honestly, Nevermind", et qui a déclaré en interview que le rappeur était beaucoup plus joyeux depuis son clash avec K.Dot. Il précise aussi que Drake rentre d'une tournée extrêmement longue et fatigante, et qu'il est juste en train de chiller et de passer du bon temps.

"Depuis que tout ça est arrivé... Je le trouve plus joyeux. C'est vraiment étrange, il est plus heureux... Internet le fait passer pour, genre : "Oh, regardez cette photo, il est tout triste". C'est juste une mauvaise photo prise sur un appareil de merde. Mais parce que c'est lui, c'est comme s'il y avait un miroir déformant : 'Oh, regardez ses yeux. On dirait qu'ils tombent un peu. Il n'a pas dormi.' Mais le gars est vraiment tout joyeux, pour être honnête".

Une déclaration un peu bizarre : on aurait eu aucun mal à y croire, mais les phrases de fin et les justifications nous font penser qu'il pourrait bien s'agir d'un exercice de communication maladroit pour faire croire que Drake n'est pas atteint par ce qui se passe. On rappelle notamment que son domicile a été pris pour cible plusieurs fois...