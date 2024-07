Drake vs. Kendrick Lamar : LL Cool J donne son avis

Et il désigne le vainqueur selon lui.

Il semble bien que le beef soit éteint mais le clash ultra violent et ultra productif entre Drake et Kendrick Lamar a laissé des traces dans le rap game américain et continue de faire parler de lui même si les choses sont fortement calmées. Cette fois, c'est un vétéran qui donne son avis. En effet, LL Cool J a pris la parole pour évoquer ce sujet pour la radio HOT 97. Il a notamment expliqué que Drake n'avait pas été intelligent en s'en prenant à K-Dot. Surtout, il a dit qui, pour lui, était le vainqueur de ce beef.

"C'est évident que c'est Kendrick qui a gagné la battle. J'aime Drake, j'adore sa musique, le mec est cool. Nous ne nous connaissons pas mais j’aime sa musique. Mais s'en prendre à Kendrick, c'était un mauvais choix [...] Je les respecte tous les deux. C’était génial pour la culture hip-hop, ne vous y trompez pas. Leurs noms resteront gravés dans l’histoire grâce à ça. Même le fait que nous en parlions maintenant le grave dans l’histoire. Ils sont tous les deux super talentueux, ils ont tous les deux très bien réussi. Mais Drake ne semblait pas totalement lui-même : il n’était tout simplement pas aussi bon dans cette bataille avec Kendrick. C'est un artiste incroyable et talentueux mais Kendrick a fait son truc."

LL Cool J a aussi parlé de la sortie de son prochain album, le premier depuis plus d'une décennie dont il a sorti un premier single, "Saturday Night Special", et a fait appel à Rick Ross et Fat Joe pour les featurings. L’album, entièrement produit par Q-Tip, une autre icône du hip hop et originaire du Queens, à New York, devrait sortir cet automne.