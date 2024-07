Booba se moque de Rohff

Et le provoque.

Franchement, on s'étonnait que Booba n'ait encore rien dit ou si peu du dernier album de "Rohff", "Fitna" ou encore de ses chiffres de ventes dont le Padre du rap game s'est félicité. Cette 'anomalie" est réparée puisque le Duc vient de violemment tacler ROH2F sur ses chiffres dans un tweet incendiaire reprenant une partie d'un live du rappeur du 9.4 dans lequel il explique qu'il a étudié les plus grands noms du rap américain pour s'en inspirer dans ses propres morceaux. Des affirmations qui ont fait hurler de rire B2O.

.@rohff va t'faire soigner pour de vrai fréro t'as ZÉRO certifs @snep

ZÉRO!!!!!!!!! T'es rincé mon pélo personne t'écoute. Rends toi à l'évidence. Et les 4 renois autour de toi y s'osent pas t'le dire y sont en souffrance 🤣🤣🤣🤦🏽‍♂️ T'as vendu 4K à mon avis t'es en dessous des 1K en streaming 👀

.@rohff va t'faire soigner pour de vrai fréro t'as ZÉRO certifs @snep ZÉRO!!!!!!!!! T'es rincé mon pélo personne t'écoute. Rends toi à l'évidence. Et les 4 renois autour de toi y s'osent pas t'le dire y sont en souffrance 🤣🤣🤣🤦🏽‍♂️ T'as vendu 4K à mon avis t'es en dessous des 1K… pic.twitter.com/BibZBLmz5f — Booba (@booba) July 3, 2024

Et puis, alors qu'il était sur une bonne lancée, il a repris une story de Rohff parlant de Mehdi Maizi dans lequel le rappeur du 94 accuse le journaliste de détruire son image et imagine qu'il est téléguidé par quelqu'un d'autre ? Peut-être pense-t-il à Booba ? Toujours est-il que cela a bien fait rire ce dernier une fois de plus qui ne s'est pas privé de le faire savoir, toujours sur Twitter mettant ainsi encore un peu plus d'huile sur le feu.

Tacle gratuit contre deux de ses ennemis qu'il s'amuse à monter l'un contre l'autre. Quel gamin ce Booba...