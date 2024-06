Booba s'en prend maintenant à Théodort

"T'es vraiment sérieux? Ça veut dire quoi "Wayeh"

Rappeurs, youtubeurs, ex-youtubeurs… Booba ne fait pas la différence quand il a envie de s’exprimer et de tacler ses proies.

Ce vendredi, le Duc s’est attaqué une nouvelle fois à Théodort, ancien youtubeur reconverti dans le rap avec son projet "Imad". Le rappeur de 47 ans s’est d’abord moqué de son son "Wayeh",dans le top 50 des singles français depuis plusieurs semaines : "T'es vraiment sérieux? Ça veut dire quoi "Wayeh"? Et ça veut dire quoi "ytb"?" peste Booba.

.@theodortytb T'es vraiment sérieux? Ça veut dire quoi "Wayeh"? Et ça veut dire quoi "ytb"? pic.twitter.com/cUJ9gysWI9 — Booba (@booba) June 6, 2024

De plus, le rappeur de Sèvres fouille dans les archives en sortant une ancienne parodie du youtubeur : "Et lui on comprend pourquoi il a fait retirer toutes ses vidéos youtube. Cela dit c'est plutôt gang comme son!"

Et lui on comprend pourquoi il a fait retirer toutes ses vidéos youtube. Cela dit c'est plutôt gang comme son! 😎 @theodortytb pic.twitter.com/hV5ylSwmWD — Booba (@booba) June 7, 2024

Théodort n’a pas encore répondu, et ne le fera sûrement jamais. L’ex-youtubeur avait pourtant à plusieurs reprises déclaré son amour pour la carrière de Booba. Ce dernier avait déjà dézingué les youtubeurs faisant du rap "se prenant pour des rappeurs" avec Mister V dans le lot : "Force en tous cas, tu seras bientôt de retour sur youtube comme Yvick (il y a cru lui aussi) à vendre des pizzas et des sandwichs. Profite pendant que ton label te met en avant partout sans aucun mérite et enjoy my bro"