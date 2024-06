Ninho dénonce l’arnaque du Greenland Festival

"Fausse preuve de virements, chèques en bois"

Le Greenland Festival, prévu dans les Pyrénées-Orientales, a été annulé à la dernière minute après que de nombreux artistes ont accusé la production de les avoir arnaqués. Parmi eux, Ninho, tête d'affiche dont le cachet s'élevait à 300 000 euros. Une décision qui a finalement obligé les organisateurs à rembourser 12 000 billets.

Face à la polémique, les organisateurs ont contre-attaqué, dénonçant les exigences de la chanteuse Hoshi et le non-respect de la clause d'exclusivité par Ninho. Selon eux, le rappeur était programmé dans leur zone d'exclusivité, ce qui a impacté la billetterie.

La société de production Décibels, qui gère Ninho, a répliqué en accusant le festival de "mensonges" et "malversations". Selon eux, Ninho a bien communiqué sur l'événement, et les organisateurs étaient informés de son concert à Nîmes, et qu’aucun cachet n'a été versé au rappeur : "Fausse preuve de virements, chèques en bois..., au lieu de discuter et de chercher des éventuelles solutions, les organisateurs ont multiplié les mensonges et les malversations. Leur attitude a nui à l'image de nos artistes, et au lieu d'admettre qu'ils ont été totalement dépassés par les événements et leur incompétence, ils cherchent à en faire porter la responsabilité aux tiers. Ils prétendent que nous n'avions pas communiqué sur leur festival."

Malgré la polémique, les organisateurs promettent de rembourser rapidement les 12 000 billets vendus. Cependant, l'avenir du festival reste incertain, les organisateurs ne sachant pas s'il existera encore l'année prochaine...