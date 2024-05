Maes s'en prend violemment à La Fouine pour s’être réconcilié avec Booba

Il n'aime pas ce qu'il voit.

Finalement, Maes est un peu comme tout le monde : il a du mal à comprendre comment Booba et La Fouine qui se sont affrontés, clashés, insultés pendant des années ont pu se réconcilier et mettre fin à leur beef aussi simplement. Sauf que lui, il ne s'est pas gêné pour prendre La Fouine à partie et lui faire vertement savoir ce qu'il pensait de cette nouvelle situation. Dans une story Instagram, il n'a pas pris de gants pour dire qu'il ne comprenait pas du tout l'attitude du rappeur de Trappes.

"La Fouine, pendait plus de 10 ans, Booba t'a insulté de pédophile alors lui-même en est un !!! Il a envoyé Benash filmer et frapper ton petit devant toute la France. Il t'a humilié devant tes amis, ta famille et ta fille, il a éteint ta carrière et ton label "BS" et toi, t'ouvres encore ta bouche pour avaler comme si de rien n'était. T'as rien d'un homme et j'espère que tu tomberas de haut encore une fois. Sois digne."

Et d'ajouter :

"On pardonne l'erreur, pas la méchanceté"

Booba a déjà réagi à ces propos assez violents, La Fouine pas encore. Mais le fera-t-il vraiment ? Invité de "Clique", il y a quelques jours, il a plutôt laisser l'impression que tout cela était derrière lui. Il a notamment expliqué à Mouloud Achour de quelle façon, il s'était sorti des clashs. Sans doute n'a-t-il pas envie de replonger dans un nouveau avec Maes...