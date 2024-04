Drake continue de s'en prendre à Metro Boomin

En le trollant d'une manière géniale (et insupportable).

Le clash entre J.Cole, Drake et Kendrick Lamar s'annonçait comme étant super chiant à la base : que des rappeurs gentils, polis, aucun thug impliqué, un clash de gars "doux". C'est en tout cas ce qu'on pensait à la base, mais Drake est clairement en train de nous faire mentir : le canadien, attaqué de toutes parts par ses ex-potes comme Rick Ross ou ASAP Rocky, est en train de nous offrir un des meilleurs divertissements dans le Rap US ces dernières années. Aujourd'hui, c'est Metro Boomin qui en fait les frais.

Il faut dire que c'est un peu à cause de lu que tout ça a commencé, puisque la première pique de Kendrick est envoyée sur un morceau de son album commun avec Future. Alors, pour se venger du beatmaker, Drake a engagé une troupe entière de joueurs de tambours, pour qu'ils aillent jouer à Atlanta, ville de Metro Boomin et Future, où les deux artistes avaient normalement commencé la promo de leur album. Devant certains strip-clubs, les joueurs de tambours sont venus pour rappeler à Metro ce que Drake pense de lui :"Metro, shut your ho-ass up and make some drums, nigga".

Drake a engagé des joueurs de tambours pour aller performer devant le club à Atlanta où Metro Boomin avait commencé la promotion de son nouvel album 😭 pic.twitter.com/IDwV4hsMHy — WRLD (@wrld_mag) April 16, 2024

Reste tranquille, jeune beatmaker, arrête de faire le fou à vouloir lancer des clashs et continue de faire tes instrus. On se demande vraiment ce qui est passé par la tête de Future et Metro Boomin quand ils ont décidé que diss Drake sur leur album serait une bonne idée. Si les gens ont évidemment écouté le morceau, maintenant ils vont devoir affronter les conséquences et on peut compter sur Drizzy pour ne pas les lâcher.