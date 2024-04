Young Thug : un enquêteur accusé d'harcèlement sexuel sur des témoins

L'affaire prend un tournant inattendu...

Le procès de Young Thug et de la structure qu'il a crée, YSL, va probablement être l'un des plus longs de l'histoire récente des États-Unis. Il faut dire qu'au départ, il y avait plusieurs dizaines d'accusés et forcément, plusieurs dizaines de témoins. Depuis, le nombre d'accusés s'est un peu réduit, certains ayant même collaboré avec la justice, mais l'affaire n'a pas beaucoup avancé. Le procès de Young Thug avait même été reporté de plusieurs semaines, parce qu'un des accusés a été poignardé en prison. Désormais, on se dit que ça pourrait prendre encore plus de temps.

Car si le procès a bien démarré cette fois, c'est du côté des enquêteurs qu'il se passe des choses bien sombres, qui risquent encore de retarder le dénouement de l'affaire. Un enquêteur employé par le bureau du procureur qui poursuit Young Thug se retrouve au coeur d'une polémique après qu'on ait appris qu'il harcelait certains témoins par téléphone. Rasheed Hamilton (son nom) aurait notamment envoyé des messages très "personnels" à un témoin de l'affaire, qui s'est plaint plusieurs fois de son comportement.

Le témoin explique que R.Hamilton voulait décrocher un "date" avec elle en même temps qu'il essayait de la convaincre de venir témoigner devant la justice dans l'affaire Young Thug. "Fais moi savoir si tu t'ennuies plus tard. Ce ne sera pas pour parler boutique", peut-on lire dans un des SMS envoyé au témoin. Les avocats de Young Thug ont donc forcément sauter sur l'occasion pour discréditer le travail de l'enquêteur devant la Cour.

L'équipe juridique de Young Thug devrait en effet essayer de faire lever certaines accusations, en mettant en avant le fait que certains enquêteurs ont donc agi de manière très inappropriée pour obtenir les témoignages, qui ne seraient donc pas valides. Si ça pourrait bien marcher devant la Justice américaine, dans le coeur du public, ce genre de manœuvres sonne un peu comme un aveu de culpabilité... On vous tient au courant de al suite des événements.