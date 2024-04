Lil Wayne met fin à son beef avec Young Thug

Grand jour pour le Rap du Sud.

Si Lil Wayne semble avoir un peu laissé partir son génie ces dernières années, il reste un rappeur hyper important dans le game US, ayant influencé toute la nouvelle génération grâce à son insolence, son écriture et sa façon d'utiliser l'autotune. Parmi ses disciples les plus évidents, on trouve notamment Young Thug, qui a d'ailleurs avoué que Weezy était une de ses idoles. Mais les rapports entre les deux artistes ont souvent été assez conflictuels, probablement à cause du fait que Thugger est signé sur l'ancien label de Wayne, Cash Money, qui a créé tant de problèmes à Lil Wayne dans sa deuxième partie de carrière.

Mais les tensions entre Lil Wayne et Young Thug semblent désormais être de l'histoire ancienne. En effet, Weezy a surpris tout le monde en annonçant sur ses réseaux la sortie imminente d'un morceau, "Bless", sur lequel Young Thug sera en featuring. Il s'agira de la première collab entre les deux artistes depuis 2014 sur "Take Kare", produit à l'époque par London on Da Track. Ce morceau sera présent sur le projet "Weezy vs. Wheezy" de Lil Wayne, qui devrait voir le jour prochainement (pas de dates pour le moment).

Le morceau sera lui disponible ce vendredi. Ça fait plaisir de voir un feat entre ces deux artistes, surtout au moment où Young Thug est plus que jamais dans la sauce, lui qui est toujours incarcéré pendant que le procès gigantesque autour de son label YSL continue. Cela fait maintenant deux ans que l'affaire est en cours, elle ne semble pourtant avoir avancé d'un pouce. On rappelle que cette réconciliation avec Lil Wayne est inespérée, puisque Thugger avait plus ou moins été accusé d'être à l'origine d'une tentative de meurtre sur Lil Wayne, lors de la fusillade de son tour bus en 2015.