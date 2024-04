50 Cent s'acharne sur Diddy

Il ne le lâchera pas.

A part si vous vivez dans une grotte, vous êtes probablement au courant des petits problèmes d'ordre judiciaires qu'est en train de traverser P.Diddy depuis quelques semaines. Le rappeur est soupçonné d'avoir eu des rapports avec des mineur(e)s, d'avoir possiblement participé à du trafic d'être humain et des rumeurs sur sa sexualité courent dans tous les USA. Le boss de Bad Boy Records aurait donc une vie sexuelle très débridée, et ça fait beaucoup rire 50 Cent, qui s'acharne à le troller depuis plusieurs semaines.

Cette fois, 50 Cent va encore un peu plus loin, en comparant notamment Diddy avec Jeffrey Epstein, le criminel à l'origine de tout un réseau de prostitution destiné aux grandes fortunes, avec bien souvent des travailleurs du sexe mineur(e)s. Fifty a tout simplement posté un montage photo où les visages de Diddy et Epstein sont mélangés, avec en légende : "Boosie se demandait où étaient les potes de Diddy. Ils ne disent rien parce qu'ils ne savaient pas qu'il enregistrait tout. Attendez que je mette la main sur les cassettes".

Des allégations qui ne vont évidemment pas faire plaisir au concerné, même s'il a d'autres soucis plus graves à régler en ce moment. Mais 50 Cent étant un troll plutôt tenace, il n'allait pas se contenter de ça. Il a également posté sur Instagram un passage d'un humoriste américain de stand up, Andrew Schulz, qui fait une blague bien sale à propos de Diddy et de Los Angeles : "je suis fatigué de la manière dont les médias parlent de Los Angeles. Ils essaient de dire que vous êtes des criminels, des drogués et des pédophiles. Ça n'est pas la ville entière, ça ne concerne même qu'un tout petit morceau de la ville, qui s'appelle 'la maison de Diddy'".

On ne sait pas si Diddy est coupable ou pas mais une chose est sûre : sa carrière est terminée désormais, plus personne ne le respecte.