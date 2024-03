Dr. Dre pense que Snoop Dogg fait trop de choses à la fois

Le rappeur de Long Beach est toujours dans 10 000 bails

On aurait jamais cru que la weed puisse rendre quelqu'un aussi hyperactif ! Car si Snoop Dogg est un des plus gros fumeurs de beuh du game, il est également un des rappeurs US avec le plus de partenariats, de business à droite à gauche. On a pu le voir dans tout un tas de pubs, pour des briquets, pour de la bouffe, le rappeur a même un personnage à son effigie dans les derniers Call Of Duty. Tout ça, alors qu'il est aussi un des rappeurs avec la plus grosse discographie du game et qu'il a aussi énormément de feats à son actif. Une hyperactivité qui ne plaît pas trop à Dr. Dre, même s'il laisse faire.

Car Dr. Dre a toujours été un personnage important dans la carrière de Snoop, c'est lui qui a notamment produit son premier album "Doggystyle", un grand classique. Mais Dre n'apprécie pas trop de voir Snoop se disperser dans plein d'activités, il préférerait qu'il se concentre sur le rap game. "Je pense personnellement qu'il s'éparpille, on s'est bien pris la tête sur ce sujet", déclare Dre en interview pour SiriusXM.

"Bien sûr que je lui ai dit. Je suis toujours un peu en mode grand frère. Je lui dis toujours "Mais bordel pourquoi tu fais ça? Et ça?". Et lui il est genre "Laisse moi vivre le couz. Laisse moi faire mes trucs". [...] J'adorerais qu'il puisse se concentrer sur un seul truc, pour qu'on soit sûrs que le projet sur lequel on bosse est peaufiné au max", continue Dr. Dre, avec humour. Pas sûr que Snoop aurait pu faire la même carrière s'il n'était pas aussi bordélique dans son organisation et sa manière de vivre ! En tout cas, à la lumière de cette relation fraternelle entre les deux, on comprend mieux pourquoi leurs étoiles sur Hollwood Boulevard sont cote à cote !