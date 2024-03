Le single est tiré de la BO du film "Bosco".

Snoop et Dave East ont clipé "Love You More". Le clip, réalisé par Jaron Marquis, est en partie composé de séquences du film "Bosco", sorti le 2 février. Le long-métrage est basé sur l'histoire de Quawntay "Bosco" Adams, qui a été condamné à 35 ans de prison pour possession de marijuana. Le film retrace son parcours après sa miraculeuse évasion de prison.