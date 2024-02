Kodak Black libéré de prison, il s'en prend à un photographe

Les bonnes résolutions n'ont pas duré longtemps...

Kodak Black fait partie de cette génération d'enfants terribles du Rap US, qui font des allers-retours en prison depuis leur plus jeune âge et qui sont jusqu'au cou dans le mode de vie "gang". Doté d'un talent immense, il a malheureusement plusieurs fois dérapé, ayant même certaines fois une attitude violente et dangereuse. Il faut aussi dire que le système judiciaire américain ne veut absolument pas qu'il s'en sorte, en lui rajoutant à chaque fois des longues périodes de probation, pendant lesquelles chaque petite bêtise le renvoie directement en taule.

Il était d'ailleurs détenu depuis plus de 2 mois dans un centre de détention fédéral à Miami pour n'avoir pas respecté sa période de probation. Libéré lors de la journée d'hier, il était, dès sa sortie de prison, guetté par de nombreux journalistes, des paparazzi américains vraiment très collants, beaucoup plus qu'en Europe. Un peu trop collants visiblement, puisque Kodak Black leur a jeté des cailloux pendant qu'ils essayaient de le filmer, du jamais vu dans l'histoire du game.

Il faut dire que Kodak est épié par les médias depuis ses 16 ans et qu'il doit commencer à saturer. D'autant qu'il venait de passer deux mois en prison pour des raisons non valables, puisque l'oxycodone retrouvée en sa possession lors de son arrestation avait été prescrit par une pharmacie (même si, soyons honnêtes, on sait tous que Kodak est accro aux opiacés...). Il avait en effet été arrêté, assoupi au volant de son véhicule, il y a plusieurs semaines.

On espère que le rappeur va se concentrer sur la musique désormais...