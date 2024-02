Booba : Gims le détruit après son partage de Marine Le Pen

Comme une odeur bizarre dans le rap game...

Booba maîtrise l'art d'attirer l'attention et de se faire remarquer comme aucun autre rappeur français. Mais si jusqu'ici ça lui a plutôt servi, il y a aussi des fois où ça lui a joué des tours, notamment lorsqu'il pose en photo à côté Vincent Bolloré ou devient ami avec Cyril Hanouna avant de finalement se mettre à l'insulter. Les gens ont beaucoup de mal à suivre certains de ses retournements de veste. Et ça n'est pas aujourd'hui que ça va s'arranger : Booba vient de partager un discours de Marine Le Pen via son compte Twitter.

Il s'agit plus précisément d'un partage de la vidéo d'un discours de la cheffe du RN à l'Assemblée Nationale, discours dans lequel elle parle notamment du vaccin contre le CoVid, des "mensonges" d'Olivier Véran et de la manière dont on a traité le Pr. Didier Raoult. Une vidéo repartagée par B2O avec en légende "Abattre l'ennemi productions" présente...". Un partage que ses ennemis n'allaient évidemment pas louper, à commencer par Gims.

L'ex-leader de la Sexion a notamment réagi à un post de Booba dans lequel il se justifie face aux accusations selon lesquelles il validerait les thèses du RN, en disant "triste de devoir se justifier tellement il y a de débiles profonds ! Votez Ratpi qu'on en finisse". Gims, sur qui la manœuvre ne fonctionne pas, s'est contenté de répondre "Arrête, l'heure n'est plus à l'humour, rend toi vermine". Gims n'est pas le seul à ne pas comprendre que Booba donne de la visibilité à ce genre de personnes. De quoi bien saccager tout le travail fait sur "Ad Vitam Aeternam", avec ce bad buzz qui fait presque oublier son album...