Booba s'en prend à Kaaris après son jugement

Le duc n'a pas tardé à réagir.

On apprenait ce vendredi 10 novembre que Kaaris était relaxé par le tribunal d’Évry-Courcouronnes après avoir été accusé de violences conjugales par son ex-compagne. Le rappeur de Sevran s’était réjoui de cette décision sur ses réseaux sociaux, et le duc de Boulogne n’a pas tardé à réagir.

"Le gars est content de faire condamner la mère de ses enfants... " a-t-il réagi sur son compte X en réponse au tweet de Kaaris.

Le gars est content de faire condamner la mère de ses enfants 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/hyzWi0Kd1X — Booba (@booba) November 10, 2023

La bataille contre les violences faites aux femmes est un combat noble qui mérite toute l'attention de la société et je suis du côté des femmes qui souffrent dans cette lute !

Aujourd'hui j'ai été RELAXÉ de ce pourquoi on m’accusait injustement , je remercie toutes les personnes… — KAARIS (@KaarisOfficiel1) November 10, 2023

Au mois de septembre, Booba avait à maintes reprises affiché son soutien à Linda, l’ex-compagne de Kaaris. Il avait notamment partagé un audio d’une altercation de l’ancien couple sur ses réseaux.

"Demain, c’est le grand jour pour toi. On n'a pas oublié, on va suivre ça de près" avait averti Booba sur son compte X avant le jugement rendu ce vendredi 10 novembre. La justice a donc relaxé l’interprète de "Or Noir" et son ex-femme a été reconnue coupable de violation de domicile et de dégradation. Elle a été condamnée à deux mois de prison avec sursis.